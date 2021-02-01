Magazin Tosun Paşa'dan eşine: Sen benim her şeyimsin kraliçem

Tosun Paşa'dan eşine: Sen benim her şeyimsin kraliçem

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Tosun Paşa'dan eşine: Sen benim her şeyimsin kraliçem

Beşiktaş’ın yeni kiraladığı futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun’un doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın İngiliz takımı Everton’dan yeni kiraladığı Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’un dün doğum günüydü. Siyahbeyazlı taraftarların ‘Tosun Paşa’sı, çocukları Alin ve Arden’in annesine olan duygularını şöyle dile getirdi:

“İlk göz göze geldiğimiz zaman ne hissettiysem, şu anda da aynı duygulara sahibim. Ölene kadar da böyle hissedeceğim. Sen benim her şeyimsin kraliçem.”

Çift, 2014’te aşk yaşamaya başlamıştı.

Bu arada Arda Turan’ın, Selma Çilek Çiftçi’nin bebeği Satvet’in ve Alpin Barut Albayrak’ın küçük oğlu Kerim’in de geçen cumartesi doğum günüydü.

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