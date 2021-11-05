'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

Savcılıkta 5 saat ifade veren Aydın’ın kardeşi Mehmet Aydın’la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek, şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.

Savcılık, Aydın’ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

’BANA FORMALİTEDEN KAĞIT ÜSTÜNDE ORTAKLIK TEKLİF ETTİ’

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusu yapılan Aydın, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Ben kardeşim Mehmet Aydın’ın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işlerini yaptım. Daha sonra Kıbrıs’ta şirket açmak için işlem yaptım. Bu şirketi kurmak için ikinci isme gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum, kabul ettim ancak şirketler üzerinde herhangi bir işlem yapmadım" dediği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP ETTİ

Aydın’ın "Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben bitcoin makinelerinin akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın’ın söylemleri sonucu bilgi sahibi oldum. Herhangi bir ilgim ve alakam yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu bilgisi edinildi.

Şüpheli Fatih Aydın, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, şüphelinin suça konu şirketlerdeki üst düzey pozisyonu, şüphelinin ifadeleri, diğer şüpheli Mehmet Aydın ile şirkete ortak olmaları gibi hususları kararında değerlendirdi. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğuna kanaat getiren mahkeme, şüphelinin yurt dışında kaçak olarak bulunup iade süreciyle yakalandığı hususunu dikkate alarak şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

DHA