Tosuncuk Mehmet Aydın, sosyal medya oyunu Farmville’den ilham alarak Çiftlik Bank’ı kurdu. Kolay yoldan zengin olma hayali kuran pek çok kişi Çiftlik Bank’a para yatırdı ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Çiftlik Bank’ın CEO’su Tosuncuk, milyonlarca lira parayı alarak yurt dışına kaçtı. İlk zamanlarda zenginlik içinde bir hayat süren Mehmet Aydın’ın 1 Temmuz tarihinde Brezilya Sao Paulo’da teslim olduğu haberi ise ajanslara son dakika haberi olarak düştü…





ÇİFTLİKBANK NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çiftlikbank bir dönem Facebook üzerinden oynana ve oldukça popüler olan Farmville oyunundan ilham alınarak kuruldu. Çiftlikbank’ta katılımcılar, dijital ödeme sistemlerini kullanarak, farklı değerlere sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyor, ayrıca yem ve depo masraflarını da kendileri karşılıyordu.

Alınan çiftlik hayvanları ve gerçekleştirilen üretimin ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde açılan çiftliklerde et ve süt üretimi yapan tesislerde işletildiği vaat ediliyordu.

Sisteme ilk üye olan vatandaşlara yüzde yüze yakın kar dağıtıldı, böylelikle Çiftlikbank’a karşı olan çekinceler de ortadan kaldırılmış oldu. Sonrasında ise sisteme bir anda yatırımcı katıldı. Ancak kısa süre sonra, Tosuncuk lakabıyla bilinene Mehmet Aydın ve ortakları paralarla birlikte ortadan kayboldu. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Çiftlikbank’a 132 bin 222 kişi yatırım yapmıştı.

ÇİFTLİK BANK NE KADAR VURGUN YAPTI?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlikbank üzerinden 132 bin 222 kişiden topladığı 1 milyar liranın yarısını yani 500 milyon lirası ile ortadan kayboldu. Bununla birlikte, Mehmet Aydın’a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin dolardan fazla (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği saptandı.

16 Mart 2021 tarihinden bu yana firari olan ve kırmızı bültenler aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Sao Paulo’da yetkililere teslim oldu.