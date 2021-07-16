Kanal D’den Emrullah Erdinç'in özel haberine göre; Polis, ülke ülke dolaşıp yıllarca iz sürdü. Çiftlikbank vurgununun kilit ismi Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın için çemberi daralttı. O yüzden biri teslim oldu. Diğeri de Uruguay'da böyle yakalandı.

Mehmet Aydın nam-ı diğer Tosuncuk. Kurduğu Çiftlikbank sistemiyle 132 bin 222 kişiden yaklaşık 1 milyar 139 milyon lira topladı. Ardından da ağabeyi fatih aydın ile birlikte 2018 yılında kayıplara karıştı. Kaçakçılık Daire Başkanlığı’na bağlı polisler de vurguncu abi kardeşi yakalamak için harekete geçti. Ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile özel ekip kuruldu.

Özel ekibin ilk rotası Uruguay'dı. Çünkü Tosuncuk Mehmet Aydın, o dönemki karısı Sıla Aydın ve ağabeyi ile birlikte kısa süre önce Uruguay’a gidip iş görüşmeleri yapmıştı. Üç yıllık o takip, yakın zamanda son buldu. Çünkü kendisi için çemberin daraldığını anlayan Mehmet aydın, yakalanmadan önce teslim olmaya karar verdi. Hatta Fatih Aydın'ın da teslim olmasını istedi. Ama ağabeyi o teklifi kabul etmedi. O yüzden de Mehmet aydın tek başına Brezilya'daki Türk Konsolosluğu’na teslim oldu, Türkiye’ye getirildi ve cezaevine kondu.

Ama kaçakçılık daire başkanlığı polislerinin avı bitmedi. Sırada kırmızı bültenle aranan Fatih Aydın'ın yakalanması vardı. Çünkü Türk polisi uzun zamandır Uruguaylı meslektaşlarına Fatih Aydın'ı takip ettiriyordu. Hatta o takipler de polis Fatih Aydın'ı görüntülüyordu.

Uruguay polisinin çektiği görüntülerden biri buydu. Araç içinden çekilen görüntü de Fatih Aydın'ın evi görünüyordu. Bir başka karede ise Fatih Aydın Uruguaylı kız arkadaşından olan iki çocuğu ile kaydedildi. Bu görüntüden kısa süre sonra da Türk polisinin isteği üzerine evinin yakınında gözaltına alındı.

SAHTE BREZİLYA KİMLİĞİ GÖSTERDİ

Fatih Aydın yakalandığı sırada Uruguay polisine ağabeyinin zamanında teslim olması için gönderdiği Brezilya kimliğini gösterdi. Ama o kimlik de sahte çıktı.

Polis tarafından sorguya alınan Fatih Aydın, Uruguay'da iki çocuğunun olduğunu Çiftlikbank vurgununu tamamen kardeşi Mehmet Aydın'ın organize ettiğini kendisinin bir suçu bulunmadığını iddia etti. Türkiye’ye iade edilmek istemediği söyledi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Türk elçilik görevlileri Uruguay Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptı. Ve firari Fatih Aydın'ın iadesi için istenilen dosya teslim edildi. Şimdi gözler bir ay sonra iade mahkemesinin vereceği kararda.



