Mehmet Aydın savcılığa verdiği ifadede şirketi kurduktan 1 ay sonra 10 bin üyeden 30 bin lira para kazandığını ve bu parayla daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yaptığını söyledi. Şirketin hızla büyümeye başladığını anlatan Aydın, “2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa’da çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık” dedi.

Yaptığı açılışlardan sonra üye sayısının hızla arttığını söyleyen Aydın, çağrı merkezi kurduklarını, sosyal medya uzmanı ve grafiker aldığını söyledi. Bir süre sonra grafiker olarak işe aldığı iki kişinin hesabına para geçirdiğini fark ettiğini anlatan Aydın iki kişiyi işten çıkardığını söyledi. Bir süre sonra Ebubekir K. isimli kişinin yanına geldiğini anlatan Aydın, “Kendisini bana mafyavari biri olarak tanıttı. Ayrıca çalışanlarımızdan birinin akrabasıydı. Sık sık ofise gelip gidiyordu. Bana beni koruyacağını, piyasada yeni olduğum için diğer şahısların beni harcayacağını bu nedenle bana korumalık yapabileceğini söyledi. Ben kendisinden korktuğum için kendisini geçiştirdim. Sonrasında sürekli ofisime silahla gelmeye başladı. Davetli olmadığım halde düğünüme, balayımı yaptığım Antalya’ya yanıma geldi. Sürekli benden para istiyordu” dedi.

"BENDEN PARA İSTEDİ"

Ebubekir K. isimli kişinin daha sonra yanında terörist olduğunu düşündüğü iki kişi ile geldiğini anlatan Aydın, “Suriye’deki mücahit kardeşlerimize destek olman gerekiyor diyerek benden para istedi. Tamam hallederiz diyerek geçiştirdim. Sonrasında yurtdışına eşim ile birlikte önce Uruguay ve Arjantin’e çıkış yaptım” dedi.

Mafyavari kişilerin tehditlerinden korktuğu için Çiftlik Bank faaliyetlerini gayri resmi olarak yurtdışından yürüttüğünü söyleyen Aydın ekibinin de yanına geldiğini söyledi. Ebubekir K. isimli kişinin tehditlerinden korktuğu için bir süre Uruguay’da kaldığını söyleyen Aydın, “Sonra Türkiye’deki işimin başına geri döndüm. Ebubekir K. isimli kişinin baskılarından dolayı ofisi İstanbul’a taşıdıklarını anlatan Mehmet Aydın, “Ben yurtdışına gitmeden önce Ebubekir K. benim 18 adet lüks marka aracımı satmak için benden vekaletname aldı. Kendi aracını da kullanmam için bana verdi. Ancak sattığı 18 lüks aracımın parasını bana vermedi. Bu süreçte Ebubekir K. beni ve ailemi ölümle tehdit etti.

OYUN OLARAK KURMUŞ

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Mehmet Aydın’ın internette oyun olarak kurduğu Çiftlik Bank’a gelen paraların artmasıyla hızlıca şirketleşme yoluna gittiği anlatıldı. Oyuncuların ve paranın artmasıyla Aydın’ın daha büyük bir organizasyona ihtiyaç duyulduğu anlatılan sevk yazısında, önce akrabalarını daha sonra da tanıdıklarını kendisiyle hareket etmeye ikna ettiği belirtildi.

Yazılım ve şirket işlerinden anlayan kişileri de yanına alan Aydın’ın böylelikle ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı anlatılan yazıda, “Daha fazla yatırımcı oyuncu ve oyuncuların daha fazla para yatırmalarını sağlayabilmek için gerçekten bir ticari faaliyet yapıldığı ve kar edildiği imajı oluşturmak amacıyla hızlıca çiftlik ve tesis kurma faaliyetlerine giriştikleri, göstermelik çiftlikler oluşturup çeşitli açılışlar yaparak toplanan paraların değerlendirildiği izlenimi yaratıp eylemlerine devam ettiği” ifadeleri kullanıldı.

MAĞDURLARA KARŞI SORUMLULUK

Aydın’ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırdığı belirtilen sevk yazısında, “Aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçarak mağdurların zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği, zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu böylece üzerine atılı suç örgütü kurmak ve yönetmek bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçlarını işlediği anlaşılmakta” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı. Polis minibüsüne bindirilerek Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülen Aydın, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Aydın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başlandı.

İNTERNET OYUNU OLARAK TASARLAMIŞ!

Mehmet Aydın’ın emniyette verdiği ifadede ise “Çiftlik Bank” projesini öncelikle internet oyunu olarak tasarladığını söylediği ortaya çıktı. Kurduğu oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söyleyen Aydın, “Sistemi Kıbrıs’ta kurduğum şirket üzerinden yönetmeye başladım. Zamanla şarküteri ve çiftlikler açtım” dedi.

KAÇIŞ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Aydın ifadesinde ismini de verdiği bazı kişilerin kendisinden para istemeye başlayınca eşiyle birlikte yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini de söyledi.

Yurtdışında olduğu sürede çeşitli ülkelerde firmalar açtığını söyleyen Mehmet Aydın, “Türkiye’deki Çiftlik Bank işlerini ise çalışanlarım yürüttü. Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadı. Onlara sadece sistem bir şekilde kapanırsa ana para iadesi garantisi verildi” dedi. Oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını söyleyen Mehmet Aydın, Çiflik Bank’ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini söyledi.

'MAĞDURİYETLERİ KARŞILAMAK İÇİN TESLİM OLDUM'

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıklarını söyleyen Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söyledi.

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200 milyon TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar vererek teslim olduğunu söyledi.



