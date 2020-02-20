Edinilen son dakika haberine göre, Firari Mehmet Aydın'ın Brezilya-Uruguay bölgesinden hiç çıkmadığını söyleyen Türk hacker, telefonda elde ettiği konumun Brezilya'da bir iş merkezini işaret ettiğini söyledi. İddianın sahibi ise, Aydın'ın firar etmesinin ardından 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan bir siber güvenlik uzmanı.

O ülkelere aslında hiç gitmemiş

Gönderdiği link üzerinden yakaladığı güvenlik açığı ile Mehmet Aydın'ın cep telefonuna eriştiğini öne süren siber güvenlik uzmanı, Aydın'ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine rahatlıkla ulaşabildiğini söyledi. Uzman, Aydın'ın sanıldığı gibi Ukrayna, Kıbrıs veya Dubai gibi ülkelere hiçbir zaman gitmediğine dikkat çekti. Türkiye'den firar ettiği günden bu yana Aydın'ın hep aynı bölgede olduğunu iddia eden siber güvenlik uzmanının sözleri tartışma yarattı. (Takvim)