Türkiye Tosuncuk Türk hacker'ın radarına yakalandı

Tosuncuk Türk hacker'ın radarına yakalandı

Türkiye

Tosuncuk Türk hacker'ın radarına yakalandı

Binlerce kişiyi dolandırıp firar eden Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın bulunduğu yer hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Aydın'ın cep telefonuna sızan Türk hacker, yerini belirlediğini ve bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşabileceğini söyledi.

20 Şubat 2020, Perşembe 12:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Edinilen son dakika haberine göre, Firari Mehmet Aydın'ın Brezilya-Uruguay bölgesinden hiç çıkmadığını söyleyen Türk hacker, telefonda elde ettiği konumun Brezilya'da bir iş merkezini işaret ettiğini söyledi. İddianın sahibi ise, Aydın'ın firar etmesinin ardından 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan bir siber güvenlik uzmanı.

O ülkelere aslında hiç gitmemiş

Gönderdiği link üzerinden yakaladığı güvenlik açığı ile Mehmet Aydın'ın cep telefonuna eriştiğini öne süren siber güvenlik uzmanı, Aydın'ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine rahatlıkla ulaşabildiğini söyledi. Uzman, Aydın'ın sanıldığı gibi Ukrayna, Kıbrıs veya Dubai gibi ülkelere hiçbir zaman gitmediğine dikkat çekti. Türkiye'den firar ettiği günden bu yana Aydın'ın hep aynı bölgede olduğunu iddia eden siber güvenlik uzmanının sözleri tartışma yarattı. (Takvim)

İlgili Haberler
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun kripto paradan aylık kazancı ortaya çıktı

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Patronlar hataları dinlemeye hazır mı?
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ahmet Bey, Ali Bey ve Abdullah Bey konuşurken...
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Gergin başladı... Alkışla bitti
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Türkiye, Rusya ve İran'dan kritik zirve