Türkiye 'Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı

'Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı

Türkiye

'Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Brezilya’da Türkiye’ye getirildikten sonra hakkında açılan davalar nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan polis sorgusuna alınmasının nedeni ortaya çıktı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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DHA’nın edindiği bilgilere göre Aydın hakkında açılan dava dışında, çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun şikayetleri nedeniyle yürütülen ve süren soruşturmalar nedeniyle 4 günlük gözaltı süresi verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen bu soruşturmalar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulanması talimatı verildi. Sayıları yüzü geçen çok sayıda Çiftlik Bank mağduru ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuş ve bu dosyaların bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam ediyordu. Aydın’ın soruşturmalar kapsamındaki suçlarla ilgili kapsamlı olarak sorgusu yapılacak.

Hilal ÖZTÜRK/DHA

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