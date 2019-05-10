Total uçuracak! En güzel tarif eden kazanacak

Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren Total Oil Türkiye, 5 bin metrekarelik alana sahip istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı. Total Oil Türkiye, şimdi de seyahat etmeyi sevenler için güzel bir fırsat sunuyor. 27 Mayıs’a kadar Demirören Enerji Instagram hesabından (@demirorenenerji) paylaşılan içeriklerin altında, uçmak istenilen lokasyonu en güzel tarif edenlere İstanbul Havalimanı çıkışlı uçak bileti hediye ediyor.

ÇİFT KİŞİLİK BİLET

Ücretsiz katılım gösterilebilen bu yarışmada, @demirorenenerji Instagram sayfasını takip edip, seyahat lokasyonu ile birlikte gitmek istediği kişiyi etiketleyen ve neden bu lokasyona gitmek istediğini en iyi şekilde anlatan 10 kişiye çift kişilik uçak bileti verilecek. Gelen yorumlar 30 Mayıs’ta yarışma için oluşturulan jüri tarafından yaratıcılık, konuya uygunluk, özgünlük, dil-anlatım kriterlerine göre değerlendirilecek.