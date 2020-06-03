Total War Saga: Troy’un 13 Ağustos’ta Epic Games Store’a özel olarak yayınlanacağı duyuruldu. Oyun, 13 Ağustos günü yayınlandıktan sonra ücretsiz olarak Epic Games Store mağazasından kütüphaneye eklenebilecek. Oyuncuların oyunu ücretsiz olarak kütüphaneye eklemeleri için yalnızca 24 saatleri olacak.

Oyunun yayıncısı olan SEGA, oyunun bu şekilde yayınlanacak olmasının, yeni oyuncuların da Total War’u ilk defa tatmalarını sağlayacağı söylendi.

Total War Saga: Troy, ilk başta Epic Games Store’a özel olacak. Ancak daha sonra diğer platformlarda da yayınlanacak Oyunun Steam’e gelmesi ise Ağustos 2021’i bulacak.

Total War Saga: Troy , oyuncuları İlyada destanındaki Homeros’un ünlü savaşına sokacak.

Oyuncular Yunanistan Achilles ve Troy Hector gibi efsanevi kahramanları oynayabilecek. Oyuncular, tercihe göre Troya şehrini ya korumaya ya da şehri yerle bir etmeye çalışacak.



