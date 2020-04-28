Total War: Shogun 2 ücretsiz hale geldi

Steam, Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirimle sunduğu süreçte, Total War: Shogun 2 oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

27 Nisan günü ücretsiz hale gelen oyun, 1 Mayıs tarihine kadar Steam kütüphanesine eklenebilecek. İndirim 4 Mayıs’a kadar devam edecek. İndrim, ne yazık ki Total War: Three Kingdoms, Rome: Total War ve Total War: Warhammer oyunları ile DLC’lerini kapsamayacak.

Total War: Shogun 2, Total War serisinin diğer oyunlarına göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip tek veya çok oyunculu, bir sıra tabanlı strateji oyunu. Oyun, 15 Mart 2011 tarihinde yayınlanmış olup, 16. yy Japonya'sında (Ōnin Savaşı sonrası) geçiyor. Oyunun amacı; bir klanının Daimyosu olarak başlanılıp, ülkedeki Shogunluğu ele geçirip, tüm ülkenin yöneticisi olmak.







