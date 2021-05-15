Total War: Warhammer III'ün oynanış videosu yayınlandı
Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly'nin yaptığı Total War: Warhammer III için yarım saatlik bir oynanış videosu yayınlandı.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Total War’un yeni oyunu için paylaşılan videoda oyunun birçok mekaniği görülebiliyor. Total War: Warhammer III için ne yazık ki henüz net bir çıkış tarihi verilmedi. Bir erteleme olmazsa oyunun bu yılın sonlarında çıkacağı söyleniyor.
Oyun şu anda Steam'de ve Epic Games Mağazası'nda ön siparişe açık. Oyun hem Steam'de hem de Epic Games'te 345,00 TL'ye satılıyor.