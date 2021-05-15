Total War’un yeni oyunu için paylaşılan videoda oyunun birçok mekaniği görülebiliyor. Total War: Warhammer III için ne yazık ki henüz net bir çıkış tarihi verilmedi. Bir erteleme olmazsa oyunun bu yılın sonlarında çıkacağı söyleniyor.

Oyun şu anda Steam'de ve Epic Games Mağazası'nda ön siparişe açık. Oyun hem Steam'de hem de Epic Games'te 345,00 TL'ye satılıyor.



