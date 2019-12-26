TOTAL’e sosyal sorumluluk ödülü

‘İki Elin Enerjisi Güzel’ projesi kapsamında, Total istasyonları eğitim almış personeliyle, işaret dilinde de hizmet veriyor.

Engellilere destek

Total istasyonları adına ödülü alan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi, “Total istasyonları olarak projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda daha rahat hizmet almalarını sağlamak ve işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen bu ödüle layık görüldüğümüz için mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.