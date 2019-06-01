Tottenham Liverpool maçı CANLI
Tottenham Liverpool maçı golle başladı. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımları Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor
Liverpool, 28. saniyede penaltı kazandı. Topun başına gelen Mohamed Salah, 2. dakikada golü attı ve Liverpool maça golle başladı.
İlk 11'ler
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Alli, Eriksen, Son, Kane
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino