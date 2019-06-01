Tottenham Liverpool maçı CANLI

Tottenham Liverpool maçı golle başladı. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımları Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor

01 Haziran 2019, Cumartesi 22:46 Son Güncelleme:
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Tottenham Liverpool maçı CANLI

Liverpool, 28. saniyede penaltı kazandı. Topun başına gelen Mohamed Salah, 2. dakikada golü attı ve Liverpool maça golle başladı.

İlk 11'ler

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Alli, Eriksen, Son, Kane

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino

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