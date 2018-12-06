Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, gösterdiği performansla dev kulüplerin peşine taktı. Dailymail'in haberine göre Tottenham, Roma'ya 45 milyon sterlin teklif etti. Tottenham Teknik Direktörü Pochettino da bu transferin bir an önce bitmesini istiyor. Arjantinli çalıştırıcı, Cengiz hamlesiyle birlikte Harry Kane üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan, bir başka İngiliz kulübü Arsenal da 23 yaşındaki Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Genç futbolcu, hafta sonu oynanan Roma - Inter maçında Kuzey Londra temsilcisinin izleme ekibi tarafından takip edilmişti.

Roma, 2017 yılında transfer ettiği Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir kulübüne 13 milyon euro ödemişti. Cengiz Ünder'in Roma'dan başka bir takıma satılması halinde Başakşehir ve Altınordu bu transferden pay alacak.







