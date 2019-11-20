İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Portekizli teknik adam ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mourinho, yaptığı açıklamada; "Büyük bir mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çk etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" dedi.



