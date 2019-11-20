Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. ngiliz ekibi, Portekizli teknik adamla 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Son olarak İngiltere'de Manchester United'ı çalıştıran ve başarısız bir süreç geçiren Jose Mourinho böylece yeniden Ada'ya dönmüş oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Portekizli teknik adam ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mourinho, yaptığı açıklamada; "Büyük bir mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çk etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" dedi.