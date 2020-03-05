Tottenham ile Norwich City arasında oynanan FA Cup mücadelesinde ne yazık ki ırkçılık olayı yaşandı.

Tottenham'ın oyuncusu Gedson Fernandes hakkında ırkçı söylemlerde bulunan bir taraftarla tartışan Eric Dier, kendisine küfür edilmesinin ardından daha da sinirlendi.

Dier'in kardeşinin de aynı tribünde bulunduğu ve ırkçı taraftarla sert bir tartışmaya girdiği öğrenildi.

Dier, kardeşine gösterilen tepkiye daha fazla dayanamayarak tribünlere tırmandı ve taraftarı kovaladı. Maç sonunda Mourinho, oyuncusuna sahip çıktı.

"Ceza alırsa karşı çıkacağım"

Yeşil sahaların aykırı adamı Jose Mourinho, oyuncusunun taraftarı kovalamasını yorumladı. Mou, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken bir hareket yaptı, bunu kabul ediyorum. Fakat hepimiz insanız ve bu, hepimizin yapabileceği bir hareketti. Onu anlıyor ve destekliyorum. Eğer kulüp ona ceza verirse buna karşı çıkacağım" dedi.

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