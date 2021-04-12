Tövbe Duası Nedir, Nasıl Yapılır?

Tövbe duası bir diğer adı ile istiğfar duası, Müslümanların günahlarının affı için etmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Bu dua aslında bir Allah'a yakarış duası olarak da bilinmektedir. Bu nedenle Tövbe dualarının samimi olarak okunması gerekmektedir.

Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde Tövbe edeni, Allah (cc) tüm sıkıntılarından ve dertlerinden kurtarır buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere Müslümanların tövbe duası okuması oldukça önemlidir. Peygamber Efendimiz, işlediği günahlardan pişman olan Müslümanların tövbe etmeleri durumunda Allah (cc) tarafından affedileceğini söylemiştir.

Allah (cc) merhametlidir ve affedicidir. Bu sebeple tövbe duası okuyan ve kendinden af dileyen kullarını affeder. Müslümanların işledikleri günahlardan Allah'a sığınması ve af dilemesi gerekmektedir. Müslümanların Allah'tan (cc) hiç bir zaman ümidini kesmemesi, her zaman ona yakarması gerekir.

Müslümanların geçmiş zamanda işlemiş oldukları günahlar için Tövbe duası etmeleri ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını istemesi gerekir. Günahların bedenden dökülmesi ve uzaklaşması için kulların kalpten ve isteyerek dua etmesi oldukça önemlidir. Bunun yanında Tövbe duasının edilmesinin ardından bu günahları tekrarlamamak adına çaba sarf etmeleri de gerekir.

Tövbe duasının en önemli fazileti işlenen günahlardan dolayı affedilmek için Allah'a yalvarmak ve yakarmaktır. Tövbe etmek Müslümanların iyiye ve hayra yönelmesi için en önemli yoldur. Müslümanların işlediği günahlardan sonra huzursuz olmaları halinde Tövbe edip Allah'a (cc) yakarmaları gerekir. Ölümün biz fanileri ne zaman nerede bulacağı belli değildir. Bu sebeple ölüm gelmeden insanların Allah'a tövbe etmesi ve günahlarının affını istemesi gerekir.

Tövbe istiğfar duaları kişilerin işlemiş olduğu günahlardan kurtulmak ve Allah'tan af dilemek için etmiş oldukları dualardır. Bu sebeple bu duaların samimi ve içten bir şekilde kalpten söylenmesi gerekmektedir. Allah (cc) affedici sıfatı ile de bilinir. Kendisine tövbe duası eden Müslümanları da affeder. Ancak işlenen günahtan dolayı tövbe edildikten sonra Müslümanların aynı günahı işlememek için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Ramazan'da Tövbe Duasının Fazileti ve Faydaları

11 ayın Sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte insanlar Tövbe dualarını ve anlamalarını merak etmektedir. Bu mübarek ayda Müslümanlar ibadetlerini yerine getirir nefislerine hakim olmaya çalışırlar. Bu sebeple bu aylarda okunan duaların faziletleri de daha fazla olmaktadır.

İşlenen günahlardan dolayı Ramazan ayında Tövbe duası edilmesi oldukça faziletli ve faydalıdır. Kişilerin samimi ve içten bir şekilde Allah'a yakarması ve af dilemesi gerekmektedir. Pek çok hadiste de insanların tövbe duası etmesinin önemi vurgulanmaktadır.

Seyyidül İstiğfar duası da okunabilecek Tövbe duaları arasında yer almaktadır.

Tövbe dualarının gündüz okunması halinde okuyan kişi gece olmadan ölürse o kişi cennetlik olacaktır.

Gece Tövbe duası eden kişi sabah olmadan ölürse o kişi cennetlik olur.

Tövbe duaları faziletlerine inanılarak okunduğu vakit Müslümanların günahlarından arınmasını sağlamaktadır.

Tövbe duası eden kimseler için melekler de dua etmektedir. Bunun yanında okuyan kişi ibadet sevabı da kazanacaktır.

Bilerek ya da bilmeden işlediğiniz günahlarınız için Tövbe duası okuduğunuz vakit günahlarınız affedilecektir.

Seyyidül İstiğfar Duasını düzenli olarak okuyan kimseler cennet ile müjdelenmiştir.

Tövbe duası yerine Kur'an-ı Kerim'de yer alan Tövbe Suresini de okuyabilirsiniz. Özellikle namazlarda ve dualarınızda bu Tövbe suresini okuyabilirsiniz.

Hz. Muhammed (SAV) Tövbe Suresini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olacağını buyurmuştur.