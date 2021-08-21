Bilim & Teknoloji Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor

Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor

Bilim & Teknoloji

Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor

Toyota, Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi 2 hafta süreyle durduracak.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 09:02 Son Güncelleme:
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Toyota'nın Fransa'daki sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Onnaing'deki tesiste 23 Ağustos'ta başlaması planlanan üretim, Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorun sebebiyle 6 Eylül'e ertelendi.

Toyota Yaris'in üretildiği tesiste çalışan 5 bin personelden 4 bin 500'ünün bu süreçte geçici olarak işe ara vermesi gerekirken, söz konusu personel bu süre zarfında maaşlarının yüzde 84'ünü alacak.

Toyota'dan daha önce yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan çip tedarik sorunu nedeniyle firmanın ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici olarak durduracağı duyurulmuştu.

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