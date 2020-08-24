Toyota ve Amazon yeni nesil mobilite hizmetleri geliştirecek

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Amazon şirketleri, küresel işbirliklerini genişleterek, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformunu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.

Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformu, Amazon Web Hizmetleri’nin global altyapısından yararlanırken aynı zamanda Amazon’un profesyonel servis deneyimini kullanacak.

Bu çalışma ile Toyota, ağa bağlı araçlardan veriler toplayabilecek ve bu veriler araç tasarımı ve gelişimi için kullanılacak.

Araç paylaşımı, sürüş paylaşımı, araç kiralama, servis bakım hatırlatması gibi yeni kurumsal/bireysel müşteri hizmetleri, sürücü davranışlarına göre belirlenen sigorta hizmetleri gibi uygulamalar da bu işbirliği ile gerçekleştirilebilecek.