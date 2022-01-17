Toz pudingli kurabiye nasıl yapılır? Toz pudingli kurabiye tarifi, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak toz pudingli kurabiye tarifi, hem kolay malzemelerle yapılıyor hem de oldukça lezzetli. Peki, toz pudingli kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız toz pudingli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
17 Ocak 2022, Pazartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Yedikçe yedirten toz pudingli kurabiye tarifi, hem basit malzemeler ile yapılıyor hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, toz pudingli kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız toz pudingli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TOZ PUDİNGLİ KURABİYE TARİFİ
Toz pudingli kurabiye malzemeler
- Yarım paket margarin (oda ısısında)
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket muzlu toz puding
- 1 paket kabartma tozu
- 3, 5-4 çay bardağı un
Üzeri için:
- Pudra şekeri
TOZ PUDİNGLİ KURABİYE YAPILIŞI
- Toz puding ve un hariç tüm malzemeler eklenerek iyice karıştırılır.
- Toz puding ve un da eklenerek yumuşacık bir hamur yapılır.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve istenilen şekil verilir.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde kontrollü olarak pişirilir.
- Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilir.
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