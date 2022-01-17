Yedikçe yedirten toz pudingli kurabiye tarifi, hem basit malzemeler ile yapılıyor hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, toz pudingli kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız toz pudingli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TOZ PUDİNGLİ KURABİYE TARİFİ

Toz pudingli kurabiye malzemeler

Yarım paket margarin (oda ısısında)

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket muzlu toz puding

1 paket kabartma tozu

3, 5-4 çay bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

TOZ PUDİNGLİ KURABİYE YAPILIŞI

Toz puding ve un hariç tüm malzemeler eklenerek iyice karıştırılır.

Toz puding ve un da eklenerek yumuşacık bir hamur yapılır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve istenilen şekil verilir.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde kontrollü olarak pişirilir.

Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilir.



