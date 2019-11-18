Tozkoparan dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor
TRT 1’in sevilen dizisi Tozkoparan, yeni maceraların yaşanacağı üçüncü sezonuyla ekrana dönüyor. Senaryosunu Mustafa Burak Doğu, Meltem Çitçi ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şevki Es’in oturduğu Tozkoparan, sevilen kahramanlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Keyifli hikayesiyle her yaştan izleyicileri ekran başına kilitleyen Tozkoparan’ın kadrosuna üç yeni isim katıldı. Burak Satıbol, İrem Deniz Morkoç ve Burak Alkaş; dizinin üçüncü sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Satıbol, Temrenli kasabasına yeni taşınan arkeolog Kaya; Morkoç arkeolog Kaya’nın kızı Özge; Alkaş ise okulun yeni fen bilgisi öğretmeni Fikri Parlak karakterini canlandıracak.
Tozkoparan, yeni sezonuyla 1 Aralık Pazar günü saat 17.30’da TRT 1’de başlayacak.