Tozkoparan dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor

Keyifli hikayesiyle her yaştan izleyicileri ekran başına kilitleyen Tozkoparan’ın kadrosuna üç yeni isim katıldı. Burak Satıbol, İrem Deniz Morkoç ve Burak Alkaş; dizinin üçüncü sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Satıbol, Temrenli kasabasına yeni taşınan arkeolog Kaya; Morkoç arkeolog Kaya’nın kızı Özge; Alkaş ise okulun yeni fen bilgisi öğretmeni Fikri Parlak karakterini canlandıracak.

Tozkoparan, yeni sezonuyla 1 Aralık Pazar günü saat 17.30’da TRT 1’de başlayacak.



