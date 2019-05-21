TÖZOK ve MEF iş birliği

İmza töreni, TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ve MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’in katılımıyla yapıldı. Protokol kapsamında TÖZOK üyesi okulların öğrencileri, mezunları ve çalışanları, MEF Üniversitesi’nin lisans, yüksek lisans ve belirlenen eğitim programlarına 30 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları koşulu ile indirim alacak.