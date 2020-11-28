Ev ağı kurmak için her yönden iyi bir yönlendirici arayanlar için TP-Link AX6000, en çılgın oyuncular dışında herkes için yeterli bant genişliği sağlayabiliyor. Dahili güvenlik sistemi ve 8 kablolu ethernet bağlantı noktasıyla Archer AX6000 tek başına birçok kullanıcıyı mutlu edebilir ancak LAN kablolarını çıkarmak biraz zor olabilir.

Benzer yönlendiriciler dünyasında, TP-Link Archer AX6000, 261.2 × 261.2 × 60.2 mm boyutuyla biraz büyük ve kare şeklinde tasarımla öne çıkıyor. Sekiz döner antenini yukarı kaydırdığınızda Archer AX6000’nin yüksekliği biraz daha artıyor. Antenler ne yazık ki değiştirilemiyor.

Yönlendiricide yumuşak lastik ayakları, altında duvara montaj için ekler ve yönlendiricinin aşırı ısınmasını önlemek için tüm üst ve alt kısımlarında havalandırma delikleri yer alıyor. Ağır bir iş yükü ile test ettiğimizde bile, kasa hiçbir zaman 37 santigrat dereceden daha sıcak olmadı.

Broadcom'un BCM43684 Wi-Fi yonga setine dayanan Archer AX6000, 1.8GHz dört çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 128MB flash depolama alanına sahip.

Archer AX6000, verileri aynı anda birkaç cihaza verimli bir şekilde taşımak için ultra geniş 160MHz kanalları hüzmeleme teknolojisi ile birleştiriyor. Çift bantlı 802.11AX tasarımı, 4.804Gbps ve 1.148Gbps olarak derecelendirilen 5GHz ve 2.4GHz ağlar oluşturabiliyor. Bu, ekstra bant genişliği için fazladan 5GHz bandına sahip üç bantlı yönlendiricilerin bir adım gerisinde kalıyor.

Bazı gösterişli rakiplerinden farklı olarak Archer AX6000, çalıştırıldığında kırmızı yanan ve her şey yolunda olduğunda maviye dönen abartısız bir LED'e sahip. Yönlendirici, üzerindeki bir anahtardan kapatılabiliyor. Archer AX6000'i sağlam bir kablolu bir yönlendiriciye dönüştürmek için üzerine Wi-Fi aktarımlarını kapatmak için bir düğme de eklenmiş.

TP-Link, bir yazıcıya veya harici sabit sürücüye bağlanmak için yönlendiriciyi birer adet USB 3.0 ve USB C bağlantı noktası yerleştirmiş. Archer AX6000 ayrıca, dört bağlantı noktasından iki sıra halinde düzenlenmiş sekiz adet LAN konektörüne sahip. Bu rakiplerinin iki hatta üç katı kadar. Olumsuz tarafı, dört ağ bağlantı noktasının üst sırasına sıkı bir şekilde oturması, kabloların çıkarılmasını sinir bozucu bir şekilde zorlaştırıyor.

Tüm ağ bağlantı noktaları, saniyede gigabit veri akışını işleyebiliyor, bu da onu yazıcılar, tarayıcılar ve ağa bağlı sabit sürücüler gibi çok sayıda kablolu aksesuarınız varsa alınacak en sağlam yönlendiricilerden biri yapıyor. Archer AX6000, bazı yeni geniş bant modemlerden gelen 2.5Gbps WAN girişini de işleyebiliyor ve 2Gbps'lik tepe akış için iki LAN bağlantı noktasını bir araya getirebiliyor. Ancak iki belirli bağlantı noktası kullanmanızı da sınırlıyor.

Kurması zor mu?

Archer AX6000'i çevrimiçi hale getirmek, iPad Pro ve TP-Link Tether uygulamasıyla beş dakikamı aldı. Olumsuz tarafı, uygulama yalnızca dikey yönde çalışıyor, yani muhtemelen bir telefonla kullanılmak üzere tasarlanmış. Uygulamanın iOS ve Android sürümleri bulunuyor. Alternatif olarak, AX6000'e bağlı bir bilgisayarın Web tarayıcısını da kullanabilirsiniz.

Yönlendiricinin iç işleyişine erişim sağlamak için şifreyi girdikten sonra, cihazın sekiz antenini açarak talimatları izleyin. Ardından, modemi yeniden başlatın. Yönlendiriciyi geniş bant bağlantınıza ve güç adaptörüne takın.

Yönlendiricinin LED'inin kırmızı (bir sorun varsa) veya mavi (hepsi ayarlandıysa) yanması için bir dakika bekledikten sonra, cihaz yapılandırmaya hazır. Bu noktada uygulama, yönlendiricinin varsayılan ayarlarının bir özetini gösteriyor.

AX6000, parametrelerini değiştirirseniz, yeniden başlatmaya ihtiyaç duymayan nadir yönlendiricilerden biri. Bir dakikalığına iletişimi kaybediyor ve ardından tekrar çevrimiçi oluyor.

Archer AX6000, konfigürasyon değişiklikleri yapmak ve veri akışını izlemek için bir uygulama veya tarayıcı bağlantısıyla sınırlandırılmak yerine her ikisini de sunuyor. Her ikisini de aynı anda bağlayabilirsiniz ama bu oturumların çakışmasına ve hatalara yol açıyor.

Tether uygulaması yönlendiricinin ayarlarında küçük değişiklikler yapabilse de, tarayıcı yaklaşımının sağladığı gelişmiş yapılandırma seçeneklerinin çoğundan yoksun. Bir tarayıcı aracılığıyla bağlandığınızda yönlendirici, ileri düzey kullanıcıların kalbini ısıtacak; yeni başlayanları da korkutacak seçenek bolluğu sunuyor. Aslında o kadar çok seçenek var ki, hepsini ekranda kaydırmaya hazır olmalısınız.

Tarayıcının temel kontrolleri, ağ adını, parolayı güncelleme ve oturum açmaya çalışan kullanıcılardan ağı gizleme gibi temel değişikliklerin yapılmasına izin veriyor. Ayrıca, bağlanabilirliği kontrol etmek için bir Hız Testi de sağlıyor ve anlık kaç cihazın bağlı olduğunu gösterebiliyor.

Gelişmiş bölümü, bir yönlendiriciye ince ayar yapmak ve optimize etmek için en eksiksiz bölümler arasında. Yalnızca işlemci ve bellek kullanımıyla ilgili rakamları değil, aynı zamanda sorun gidermeye yardımcı olan yararlı bir durum sayfası da içeriyor. IPv6 yönlendirici olarak çalışabilme yeteneğinin yanı sıra, yönlendiriciyi bir erişim noktasına dönüştürmek için çalışma modunun yanı sıra şifreleme seçenekleri (WPA / WPA2), Wi-Fi modu (802.11ax veya 802.11ax/n/b/g) ve kanal genişliği (160MHz'e kadar) sunuyor.

Sistem Araçları’ndan LED ışığını kontrol edebilir, sorunları kontrol etmek için bir teşhis bölümüne bakabilirsiniz. İsterseniz her gece yeniden başlatma da planlayabilirsiniz. Sistem Parametreleri sayfası, genellikle gizlenen kontrollerin nihai kontrolünü isteyenler için bir mücevher. RTS Eşiği ve İşaret Aralığı (Beacon Interval) gibi ayarlamalarla Archer AX6000, ince ayar dünyasının kapılarını açıyor.

Benim favorim, tek bir sistemin veri kullanımına yakınlaştırma da dahil olmak üzere tüm gelen ve giden veriler hakkında ayrıntılı istatistikler sağlayan Trafik Monitörü oldu.

Archer AX6000'in Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (VPN) oluşturma yeteneği ile güvenlik ön planda ve merkezde. Yönlendiricinin yerleşik antivirüs koruması, Trend Micro yazılımını kullanıyor. Koruma, yazılımının bir parçası, bu nedenle kötü amaçlı içeriği otomatik engelleyebilir, bilgisayar korsanlarının izinsiz girişini önleyebilir veya virüslü sistemleri karantinaya alabilir. Ve en önemlisi sonsuza kadar ücretsiz.

Bir evdeki her çocuk için özelleştirilebilen güçlü ebeveyn denetimleri de var. Sistem, "oyunlara öncelik ver" veya "yönlendiriciyi yeniden başlat" gibi Alexa komutlarına da yanıt verebiliyor.

Yönlendiricinin Misafir ağı yalnızca Web erişimine izin verebiliyor. Archer AX6000'e bir USB sürücü takarsanız, içeriğine erişimi kontrol edebilir ve ayrıca Apple Mac'lerin Time Machine yedeklemelerinin ağa bağlı bir depolamasını kurmaya yardım edebilirsiniz.

Peki performans?

Archer AX6000, alıcı cihaz yönlendiriciden yaklaşık 3 metre uzağa kurulduğunda maksimum 892.4Mbps hızla zirveye ulaşarak tatmin edici bir performans gösterdi. Bu, Wi-fi 5 (802.11ac) yönlendiricilerine kıyasla oldukça sağlam bir hız artışı sağlıyor. Archer AX6000, yaklaşık 15 metrede ise 392.6Mbps hız sunuyor. 30 metreye çıktığınızda ise çıktı okumasını kaçırıyor.

Aynı odada, sadece birkaç adım ötede, TP Link Archer AX6000, 5GHz'de 4000Mbps'nin üzerinde ve 2.4GHz'de 1000Mbps'nin biraz üzerinde hızlarla amaçlandığı gibi performans gösterdi.

Özellikle birden fazla cihaz bağlandığında bile cihaz epey güçlüydü. Bir avuç insan farkına varmadan kolayca gigabit Wi Fi'nin keyfini çıkarabilir. Ayarları, kullanımı gerçekten çok kolay olan TP Link Tether mobil uygulaması aracılığıyla bile değiştirebilirsiniz.

Archer AX6000'i iki haftadan fazla e-posta, Web'de gezinme, video izleme ve çevrimiçi oyun oynama için kullandıktan sonra, güvenilir bant genişliği sağladığını söyleyebilirim. Hele ki ev içinde duvar tanımadan sağlam hızlar elde edebilirsiniz.

Macbook Air, Macbook Po, iPad Pro, masaüstü PC ve Asus ROG ve PlayStation 5 testimde oldukça başarılı oldu. Sistemlerden birinde YouTube videosu yayınlarken, diğerinde oyun oynanıyordu. Üçüncü makinede Spotify müziği çalarken bir diğerinde oyun oynanıyor, beşincisinde ise verileri ağa bağlı bir RAID sisteminin içine ve dışına taşıyorduk. Bu devam ederken, videolarda atlama veya donmalar olmadı, müzik sesi kesilmedi ya da oyunda takılmalar yaşanmadı.

Archer AX6000'in güç tasarrufu sağlayan bir bekleme modundan yoksun olması hayal kırıklığı yaratıyor. Hiçbir şey yapmadığında da verileri hızla aktardığındaki gibi aynı 9,9 watt gücü kullanıyor. Bu da aylık/yıllık elektrik faturanıza ekstra yük demek.

Sonuca bağlayacak olursak…

802.11ax teknolojisinin sağladığı daha yüksek hızları arzuluyorsanız, TP-Link Archer AX6000 isteklerinizi karşılayabilir. Ancak tüm Wi-Fi 6 yönlendiricilerinde olduğu gibi, artan performans avantajlarından yararlanmak için Wi-Fi 6 uyumlu istemcileri kullanmanız gerekiyor. Bu arada Wi-Fi 6’nın (veya 802.11ax), 2013'ün sonlarından beri var olan Wi-Fi 5 (veya 802.11ac) standardı üzerine inşa edildiğini belirtelim.

Verimlilik testlerimizde iyi performans gösterdi. Kurulumu ve yönetimi ise kolay. Çok sayıda bağlantı bağlantı noktası sunmasına ek güçlü ebeveyn denetimleri ve kötü amaçlı yazılım koruması ile birlikte geliyor. Bununla birlikte, WPA3 şifrelemesini desteklemiyor (henüz).

Kısaca TP-Link'in Archer AX6000 yönlendiricisi, sekiz kablolu ağ bağlantı noktası ve 2Gbps veri akışı oluşturma yeteneğiyle Wi-Fi 6 yönlendiricilerinin yolunu açıyor.

Archer AX6000, Wi-Fi aktarımları çoğu aile kullanımı için fazlasıyla yeterli. Hız, 802.11ac yönlendiricilerinden de çok daha iyi. Sağlam oyuncular veya veri transferlerinde hayal kırıklığına uğramak istemeyenler için riski de ortadan kaldırıyor.

Archer AX6000'i ilk nesil Wi-Fi 6 cihazları için değerli bir yönlendirici olarak düşünün. Fiyatı ise ortalama 3230 TL.