Wi-Fi 6 teknolojili Deco X20 Mesh sistemi, 5GHz bandında 1201 Mbps, 2.4GHz bandında ise 574 Mbps olmak üzere toplamda 1800 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Deco X60 modeli ise toplamda 3000 Mbps (5 GHz: 2.402 Mbps; 2.4GHz: 574 Mbps) gibi olağanüstü kablosuz hızlara sahip.

Deco X20 ve Deco X60 modelleri, Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı ‘artırılmış kapsama alanı’ ile evlerdeki WiFi ölü bölge sorununu çözme iddiasında. BSS Color ve Hüzmeleme (beamforming) teknolojileri sayesinde iki birimli bir Deco X60, 460 m2’ye kadar kapsama sunabiliyor. Üç birimli Deco X20’nin kapsama alanı mesafesi ise yaklaşık 540 m2’yi buluyor. Üstelik ağ daha da genişletilmek istendiğinde ağa yeni Deco birimleri eklenebiliyor. Tüm Deco ürünleri, farklı modeller de olsa bir arada çalışabiliyor.

Kullanıcılar evde hareket ederken telefon ya da tabletten otomatik olarak Deco'ya bağlanıyor. WiFi adı ya da şifresi değişmeden evin içinde mobil cihazlarla sürekli ağa bağlı kalarak dolaşılabiliyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri sayesinde Deco X20 ve Deco X60 ile ağa daha fazla cihaz bağlanabiliyor.

WPA3 şifreleme ve TP-Link HomeCare güvenlik paketi ile gelen ve içinde yerleşik bir antivirüs yazılımı da olan ürün üzerinden ağı yönetmek de karmaşık değil.

Deco X20 ve Deco X60, ses kontrol özelliğine de sahip. Amazon Alexa ile cihazlar eşleştirildiğinde ağı sesli komutlarla yönetmek mümkün oluyor.