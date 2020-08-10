Evin tamamında ya da bir bölümünde sadece kablolu internet isteyen ama kablo çekerek görüntü kirliliği yaratmak istemeyenler için en ideal çözüm powerline adaptörler. Evin elektrik hattını, aynı zamanda internet hattı haline getirmeyi sağlayan bu ürünler, özellikle kiracılar için de çok uygun.

TP-Link bu bağlamda iki yeni powerline adaptör kitini satışa sundu. Bu yeni ürünlerin her ikisi de sadece kablolu bağlantı desteği sunuyor ve gigabit hızına ulaşabiliyorlar.

TL-PA7017 ve TL-PA7017P modellerinin tüm özellikleri aynı; sadece TL-PA7017P modelinde adaptörlerin üzerinde ek bir priz yer alıyor. Böylece kullanılan prizin yerine kullanıcılara bir priz sunulmuş oluyor.

Her iki model de HomePlug AV2 standardını destekliyor ve 1000 Mbps bağlantı hızına ulaşabiliyor. Bu sayede online oyun, HD film gibi uygulamalar rahatlıkla çalıştırılabiliyor, büyük dosyalar kısa sürede sorunsuzca aktarılabiliyor. 300 metreye kadar elektrik hattında sorunsuz çalışan ürünlerin üzerinde yer alan gigabit bağlantı noktasına akıllı TV, masaüstü bilgisayar, oyun konsolları bağlanabiliyor ve güvenli ve hızlı kablolu bağlantı keyfi elde ediliyor. Üstelik hiçbir yer kırılıp dökülmeden, kablo çekme derdi ve görüntü kirliliği olmadan bu rahatlık elde ediliyor.

Powerline adaptörlerin kurulumları son derece kolay ve hızlı. Bu iki modelin de kurulumu birkaç dakika içinde yapılabiliyor. İki adaptörden oluşan kit halinde satışa sunulan ürünlerdeki adaptörlerden biri modeme Ethernet kablosu ile bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Diğer adaptör internetin olması istenen odadaki elektrik prizine takılıyor. İşlem bu kadar basit. Güvenli bağlantı için ise her iki adaptör prizdeyken üzerlerindeki ‘eşleştir’ (pair) tuşuna basılması gerekiyor. Artık güvenle, elektrik prizi olan her odada kablolu ve yüksek hızda internet bağlantısı elde edilmiş oluyor. Üstelik kiracılar eve hiçbir zarar vermeden kablolu bağlantı elde etmiş oluyorlar ve evden taşınmaları gerektiğinde kablo sökmek, yeni eve kablo çekmek dertleri de olmuyor; powerline adaptörleri yeni eve taşımak yeterli oluyor.

TP-Link’in yeni powerline adaptör kitleri, Güç Tasarrufu Modu sayesinde yüzde 85’e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyorlar. Aktif bağlantı olmadığı zamanlarda otomatik olarak Çalışma Modu’ndan Güç Tasarrufu Modu’na geçen ürünler, bu sayede hem elektrik tüketimini azaltıyor hem de çevreye daha az zarar vermiş oluyor.

TP-Link’in iki yeni powerline adaptör kitlerinin satış fiyatları ise şu şekilde:

TL-PA7017 Kit : 65,30 dolar

TL-PA7017P Kit : 74 dolar







