TP-Link imzalı uygun fiyatlı güvenlik kamerası : Tapo C200

Ağ ürünleriyle önce çıkan TP-Link, bu kez IP kamera ailesi Tapo serisinin ilk ürününü Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturuyor. Başta güvenlik amacıyla evlerde sıklıkla kullanılmaya başlanan IP kameralar arasında erişilebilir bir alternatif sunan Tapo C200, 1080p çözünürlükte videolar kaydedebiliyor. Yatay ve dikey olarak hareket edebilen kamera, yüksek çözünürlüklü görüntü almanın yanı sıra gece çekimini de destekliyor. 850 nm kızılötesi gece görüşüne sahip olan kamerayla düşük ışık koşulları altında 9 metreye kadar çekim yapılabiliyor.

Hareket algılama özelliğine de sahip olan kamera, evde bir hareket algıladığında doğrudan size bildirim gönderebiliyor. Bu durumda uzaktan ışık ve ses efektiyle ortama müdahalede bulunabiliyorsunuz. Ayrıca bildirim alındığında evde istenmeyen birinin varlığı tespit edilirse, güvenlik güçlerine de haber vermek mümkün oluyor. Bu sayede aklınız evde kalmıyor.

Kamera yatayda 360 derece, dikeyde ise 140 derece dönebilmesi sayesinde geniş bir görüş alanı sunuyor. Çift yönlü ses iletimi sağlayan kamera aracılığıyla ortamdaki kişiyle konuşmanız da mümkün oluyor. Gizlilik Modu’na da sahip olan bu kamerada kullanıcılar kamera merceğini fiziksel olarak kapatabiliyor. 128 GB kapasiteli microSD kart desteği sunan Tapo C200, TP-Link’in Tapo uygulamasıyla çalışıyor. Uygulamanın Android ve iOS desteği olduğunu da kaydedelim. TP-Link Tapo C200’ün Türkiye fiyatı 45 dolar (yaklaşık 259 TL) olarak açıklandı.