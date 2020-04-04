TP-Link Tapo C200 inceleme – Uygun fiyatlı ev güvenlik kamerası

Öncelikle teknik özelliklerden bahsedelim kamera 440 gram ağırlığında, 1080p video kalitesini destekliyor, hareket algılama ve 9 metreye kadar gece görüş modu da mevcut.

TP-Link aslında bir ağ şirketi, genel olarak modemler, routerlar ve bunun benzeri ekipmanlar üzerine oldukça deneyimliler. Geçen yıl piyasaya sürülen Tapo serisi Wi-Fi güvenlik kameralarıyla ağ sistemleri üzerinde kazandıkları deneyimleri buraya taşımayı hedefliyorlar.

Tapo C200, 300 TL gibi rekabetçi bir fiyat ile geliyor, ancak sunduğu özellikler de bu fiyata göre. Kamera pan ve tilt işlevi sunuyor. Ancak bulut depolama, hayvan veya insan ayrımı yapma gibi yapay zeka özellikleri maalesef bu modelde yok, bunun için daha üst modellere bakmanız gerekiyor.

Cihazın malzeme kalitesi orta düzey diyebiliriz. Tabii ki, TP-Link’in daha pahalı kameralarına göre malzeme kalitesi düşük kalıyor ama bu segment için oldukça iyi. Bu konuda bana göre tek eksisi sabitleme yeri çünkü vidalamadan kullanacaksanız, kamera çok kolay bir şekilde kayıp gidebiliyor. Keşke alt yüzeyi daha iyi tutunan bir materyalden yapılsaydı.

C200 kamerayı kullanmanız için mobil cihazınıza Tapo uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulama iOS ve Android platformlarında mevcut. Daha önce herhangi bir TP-Link ürünü kullanıp hesap açtıysanız aynı hesapla buraya da girebilirsiniz.

Uygulama gayet akıcı bir şekilde çalışıyor ve kullanıcıyı yönlendiriyor. Kurulum işlemini başlatmak için cihazın üzerindeki QR kodu okutmanız gerekiyor, ardından uygulama sizi ipuçlarıyla yönlendirip kurulumu sonlandırıyor.

Video kalitesi 1080p de gayet güzel, ancak saniyede sadece 15 kareyi verebildiği için dalgalı bir görüntüye sahip. Dahili mikrofonu ve hoparlörü oldukça iyi, hoparlörü uygulama üzerinden kontrol edip alarm moduna alabiliyorsunuz ve sesi baya rahatsız edici. Mikrofonu arama yapmak için kullanabilir ya da arkadaşlarınıza eşek şakası yapabilirsiniz. Gece görüş özelliği bu seviyedeki bir kamera için yeterli ve 9 metreye kadar olan nesneleri yakalamanızı sağlıyor.

Tapo uygulaması 32 kameraya kadar canlı video yayınını destekliyor. Kullanıcılar istedikleri takdirde uygulamayı Google Home veya Amazon Alexa’ya bağlayabilir ve onlar üzerinden akıllı bir ekrana yansıtabilir. Şunu söylemekte fayda var, ekran yansıtıldığında görüntüde gecikmeler yaşanıyor.

Tabii ki diğer ev güvenlik kameraları gibi, C200 de kendi etrafı içinde hareket algıladığında Tapo uygulaması aracılığıyla size bildirim gönderiyor. Bu özelliğin etkin olma saatleri için özel ayarlamalar yapabilirsiniz. Örnek olarak; sadece gece veya evde kimse yokken gibi.

Kamera 128 GB’a kadar microSD kart destekliyor ve 16 günlük kaydı saklayabiliyor. Bu kayıtlara uygulama üzerinden erişip, izleyebiliyorsunuz. Daha önce size kameranın hareketlere karşı bildirim verdiğini söylemiştim. Bu kayıtlara oynatma kısmındaki anılar sekmesinden erişebiliyorsunuz.

Uygulama üzerinde belirli noktalar belirleyip kameranın direk buraya odaklamasını sağlayabilirsiniz. En fazla 14 bölge ekleyebilirsiniz. Hareket algılama bence güvenlik kameralarındaki en önemli özellik ve C200’ün bunu başarılı bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. En küçük hareketlenmede direkt olarak telefonunuza bildirim geliyor.

Cihazın bir diğer güzel özelliği ise 360 derece dönebilmesi. Sabit geniş açılı modellerde bu özellik yok. Kameranızı sabitlediğiniz yerden tüm odayı izleyebilir, kaydırabilir ya da kamerayı eğebilirsiniz.

Sonuca bağlayacak olursak

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve artık hepimizin evinde saklamak istediği şeyler var. Eğer evinizi koruma altın almak ve bunu ekonomik bir şekilde yapmak istiyorsanız TP-Link Tapo C200 sizin için doğru bir seçim olabilir. Kullanımı kolay bir kamera olmasının dışında, gece modu desteği, 360 derece ve hareket algılama özellikleri de C200’ü oldukça iyi bir kamera yapıyor. En büyük eksi yanı bence buluta yedekleme yapamaması.