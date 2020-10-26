TP-Link Tapo L510E inceleme - Uygun fiyatlı akıllı ampul

Ev güvenliği ve ailenizi elinizden geldiğince güvende tutmak günümüzde oldukça önemli. Pek çok insan daha iyi kilit ve güvenlik kameralarıyla (iç ve dış) evlerini güncelliyor. Bu arada yine uygun fiyatlı bir ev güvenlik kamerası arıyorsanız, Tapo C200 akıllı güvenlik kamerasına da bakabilirsiniz. Fiyatına göre mükemmel çalışıyor.

Bunların yanında evinizin genel güvenliğini artırmak için alabileceğiniz makul derecede düşük maliyetli başka mükemmel önlemler de var. Tapo L510E akıllı ampul de bunlardan biri.

Ev güvenliği sadece kapıları ve pencereleri kilitlemek ya da birisi evinize girmişse video çekimi yapmakla ilgili değil. Aynı zamanda siz evde yokken bile birinin evdeymiş gibi görünmesini sağlamaktır. Bunu yapmanın en yaygın yollarından biri de, siz evde yokken bir radyo veya televizyonu açık bırakmak ya da geceleri ışıkları açık tutmak. Bunlar mükemmel fikirler olsa da eğer ışıklarınız her gece aynı saatte yanıyorsa hırsızlar rutininizi anlayabilir. Bu nedenle bir zamanlayıcıya sahip ışık kaynağı edinebilirsiniz. Bu ürün aynı zamanda kademeli bir yapıya sahip olmalı ve çok kolay bir şekilde değiştirilebilmeli. Tapo L510E ise tam bu dediklerimize uyuyor.

Tapo L510E, 806 lümen parlaklığa sahip 8.7 watt'lık bir ampul. Aslında 60 watt'lık bir ampule eşdeğer. Ancak bu akıllı bir ampul, bu nedenle birçok özellik ile dolu. Karartılabilir hale getirmek, davetsiz misafirleri caydırmak veya sadece siz uyanmadan veya işten eve gitmeden önce bir ışığı yakmak için bir dizi harika fonksiyona sahip. Ampul bunların hepsini ev Wi-Fi ağınıza bağlanarak gerçekleştiriyor.

Wi-Fi, Smart, Kurulum vb. konular insanlara bazen korku salan kelimeler haline gelebiliyor. Ancak bu ampulün kurulumu ve çalıştırılması son derece kolay olduğu için endişelenmenize gerek yok. Tapo adlı mobil uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize indirmeniz (taramak istediğinizde sizi doğru uygulamaya götürecek bir QR kodu bile var) ve ekrandaki komutları takip etmeniz yeterli. Birkaç dakika içinde ampulü takıp yapılandırabilirsiniz.

Uygulamayı indirip kurulumu yaptığınıza göre artık ampulün açılıp kapanmasını istediğiniz zaman için zamanlayıcıları ayarlayabilir ya da çok daha fazlasını uygulamadan gerçekleştirebilirsiniz. Amazon Alexa ve Google Assistant ile da çalışabiliyor. "Merhaba Alexa, ışığı aç" veya "Hey, Google, yatak odamın ışıklarını kıs” gibi komutlarla da ampulü kontrol edebilirsiniz.

Bu ampul ile ışıklarınızı belirli zamanlarda açılıp kapanacak şekilde programlayabilir, dilerseniz her gün için farklı saatler ayarlayabilirsiniz. Ancak en sevdiğimiz özelliği, birinin evde olmasını simüle etmek için ampulü rastgele açıp kapatan Uzakta Modu oldu.

Tapo L510E’nin kullanımı kolay bir ürün olduğunu ve herhangi bir ev güvenlik sistemine harika bir katkı olduğunu düşünüyoruz. En güzeli de hub gibi herhangi bir ekstra donanıma ihtiyaç duymaması. Tek ihtiyacınız olan bir Wi-Fi internet bağlantısı ve uygulama. Evinizi biri evdeymiş gibi göstermenin, hatta eve gitmeden önce ışıkları yakmanın mükemmel bir yolu, böylece karanlık bir eve girmiyorsunuz.

Ampulü aynı zamanda Tapo P100 Mini akıllı Wi-Fi priziyle de kombinleyebilirsiniz.









Tapo L510E akıllı Wi-Fi ampüle 147 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Öne çıkan özellikleri:

Kısılabilir, ayarlanabilir parlaklık

Programlama ve zamanlayıcı

Ses kontrolü desteği

Uzakta Modu

Kolay kurulum

Enerji tasarrufu

Tapo ekosistemi kullanışlı

Ekstra hub gerekmiyor