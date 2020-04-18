Bugünler de piyasada bir çok akıllı priz var, ancak çoğu büyük ve hantal bir yapıya sahip. TP-Link Tapo P100, bu bakış açısını hem yapısı, hem de kullanış kolaylığıyla yıkıyor. Normal bir priz ucundan biraz büyük olan P100 ile standart prizlerinizi kolayca akılı hale getirebilirsiniz. Cihaz, Amazon Alexa ve Google Asistan uygulamalarıyla çalışabiliyor. Diğer uygulamalar ile desteği olan P100’ün en iyi çalıştığı yer tabii ki kendi uygulaması olan “Tapo”, uygulama hem iOS, hem de Android platformlarında bulunmakta.

Cihazınızı satın aldıktan sonra akıllı telefonunuz ile kolayca eşleştirip kurulumunu yapabiliyorsunuz. Tabii ki en büyük özelliği siz nerede olursanız olun prizi kontrol edebilmeniz. Evlerinizde günlük hayatınızı kolaylaştırmanız adına TP-Link size birçok mod sunuyor. Bunlardan birkaçı, uzak mod, zamanlayıcı veya planlama modu.

Önemli özellikler;

Zamanlama- Cihazları otomatik olarak yönetmek için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz

Zamanlayıcı- Bağlı olan elektronik cihazlar için geri sayım sayacı ya da sayaç listeleri oluşturabilirsiniz

Uzaktan Kumanda- Tapo uygulamasını kullanarak cihazlarınızı nerede olursanız olun anında kapatıp, açabilirsiniz.

Ses ile kontrol- P100’e Amazon Alexa veya Google Asistan ile sesli komut verebilirsiniz.

Kompakt Tasarım- Bitişik soketlerin birbirine engel olmaması adına yapılmış kompakt tasarım

Kolay Kurulum ve Kullanım- Hub gerekmeden Tapo uygulaması ile kolayca kurulum yapıp, kullanabilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

Tapo P100, 140 TL fiyatıyla bu tip bir elektronik cihaz almak isteyen kullanıcıların bence tam olarak istediği şey. Kolay kurulumu ve yer kaplamayan tasarımı onu çok kullanışlı yapıyor. Bağladığınız cihazları uzaktan yönetmek ya da zamanlayıcı ayarlamak istiyorsanız bence işinizi fazlasıyla görecektir.

Artıları

Çok küçük

Mükemmel uygulama

Hızlı tepki süreleri

Eksileri

TP-Link Kasa ürünlerine farklı bir uygulama kullanıyor

SmartThings uyumluluğu yok







