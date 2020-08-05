Bluetooth bağlantısı olmayan bir PC artık sorun değil. En iyi Bluetooth adaptörlerinden birini seçip, zor kazandığınız paranızı koruyabileceğiniz için yeni bir dizüstü bilgisayara servet harcamanıza da gerek yok. Bluetooth destekli ses sistemleriniz için de Bluetooth adaptörler imdadınıza yetişebilir.

Bunlar aslında bazen bir USB Wi-Fi adaptörü gibi görünebilen ve çeşitli bağlantılara izin veren küçük bir aksesuar. Tıpkı TP-Link UB400 gibi. Günümüzde Bluetooth adaptörü, birden fazla kablosuz cihazın sahibi için bir zorunluluk.

UB400, Bluetooth olmayan PC veya dizüstü bilgisayarı Bluetooth özellikli hale getirebiliyor. Bu sayede de Bluetooth cihazlarınızı bilgisayarınıza bağlayıp, anın tadını çıkarabilirsiniz.

Burada sürücüye ihtiyacınız yok. Tak ve kullan yapıdaki UB400, Win 8, Win 8.1, and Win 10 ile uyumlu. Ne yazık ki, Linux veya Mac ile çalışmıyor. Ancak, masaüstü bilgisayarlar, yazıcılar, hoparlörler, kulaklıklar, PS4 ve Xbox denetleyicileri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli cihazlara bağlanabiliyor.

Ultra küçük olduğundan (tırnak kadar da diyebiliriz), seyahat ederken veya evde, adaptörü herhangi bir USB portuna kolaylıkla takabilir ve mevcut yerde bırakabilirsiniz.

Bu model en son Bluetooth 4.0 teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu tür bir teknolojiye, birden fazla kablosuz cihazı bağlayabilirsiniz. Klavye, fare, gamepad, hoparlör ve daha fazlası…

Çalışma aralığı ne kadar derseniz 10 metre. Bu sayede bilgisayarınızın etrafında dolaşmadan Bluetooth kulaklığınızla veya hoparlürünüzle kayıpsız müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

EDR ve A2DP teknolojilerinin bir araya getirilmesi ile elde edilen 3 Mbps'lik sağlam veri aktarım hızı da size sunulanlar arasında yer alıyor.

UB400 ayrıca, daha sık kullanıldığında sizi rahatlatmak için enerji tasarrufu da sağlıyor.

Çok yönlü bağlantılar için uygun fiyatlı ve yetebekli bir Bluetooth adaptöre ihtiyacınız varsa Tp-Link’in UB400 modeline göz atabilirsiniz.

TP-Link UB400 Bluetooth 4.0 mini USB adaptöre yaklaşık 59 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Bluetooth 4.0 bağlantısı

Windows / Xbox One S / en yeni akıllı telefonlarla uyumlu

İyi sürücü desteği

Windows 10/8 üzerine otomatik kurulum

Uygun fiyat

10 metre iletim mesafesi





Eksileri

Linux ve Mac desteği yok











