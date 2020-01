Onur Binay/posta.com.tr

TP-Link’in beş portlu hızlı USB şarj cihazı UP540, geniş bir beyaz kutu içinde geliyor. Ön tarafta ayrıca cihazın adını ve şarj etme özelliklerini de görebilirsiniz. Kutunun arkasında ve yanlarında, paketin içeriğini, şarj cihazının ana özelliklerini okuyabilirsiniz.

TP-Link Akıllı Şarj teknolojisi, 5V / 2.4A ultra hızlı şarj hızı ile birlikte, UP525 ve UP540 % 65 daha hızlı şarj edebilir ve % 40 şarj süresinden tasarruf sağlayabilir. iPhone 6s Plus'ı tamamen şarj etmek TP-Link Akıllı Şarj ile 2,4 saat, orijinal Apple şarj cihazıyla 4,2 saat sürüyor.

Elektrik akımı girişine gelirsek, bu şarj cihazı 100 - 240 Volt aralığında olan voltajı kabul ediyor. Bunu doğru fiş adaptörüne sahip olduğunuz sürece, dünyanın hemen her yerinde kullanabilirsiniz. Avrupa'da 120V AC, Kuzey Amerika'da 100V AC, Japonya gibi ülkelerde ise elektrik voltajı genellikle 230-240V AC’dir.

Ancak, paketin içinde ülkenizde kullanılanlara uygun tek bir güç kablosu var. Farklı kıtalara seyahat etmeyi düşünüyorsanız uygun elektrik fişi adaptörlerini ekstra satın almanız iyi bir fikir olabilir.

Cihaz çok küçük ama pek kompakt değil. Beklediğimden daha biraz ağır. Boyutları 96.4 x 96.4 x 28.6 mm ve 180 gram ağırlığında.

TP-Link’in web sitesinde, şirketin buna benzer bir şarj cihazı daha ürettiğini ancak neredeyse iki kat daha güçlü olduğunu görebilirsiniz. Bu TP-Link UP540. Hızlı şarj teknolojilerini destekleyen birçok aracınız varsa, 40 watt sürümü sizin için 25 Watt sürümünden daha iyi bir seçenek olabilir.

USB şarj cihazının çevresi mat, üst kısmı ise parlak plastik malzemeyle kaplı. Şarj cihazının üst kısmında ayrıca mavi bir daire ve ortasında ise TP-Link logosu bulunuyor. Mavi daire ne yazık ki ışıklı değil. USB portları ise birbirine bitişik şekilde yan yana sıralanmış. Bu çok iyi bir şey, çünkü USB kablolarınız ne kadar kısa veya uzun olursa olsun, size her zaman yeterli alan sunabiliyor. Bununla birlikte, muhtemelen ünitenin çevresindeki her yerde kablolar bulacaksınız ve görünümden dolayı hepsini gizlemek oldukça zor olabilir. Bu küçük bir masada can sıkıcı olabilir.

Cihazın ana özelliği ve tabii ki de cihazla ilgili en iyi şey, aynı anda birçok cihazı şarj etmenize izin veriyor olması. Daha kesin konuşmak gerekirse, aynı anda beş cihazınızı şarj edebilirsiniz ve bunu yalnızca tek bir prizden yapıyorsunuz. Cihazın fiş kablosu uzunluğu ise yaklaşık 1.5 metre.

Üzerinde beş adet USB girişi olan UP540, akıllı şarj teknolojisine sahip. Örneğin dışarıdaysanız, yanınızda 5 adet şarj aleti taşımak yerine sadece UP540'ı ve ve 5 adet kabloyu almanız yeterli.

Bağlanan cihazın pil yapısını otomatik olarak algılayıp buna uygun akım sağlayan şarj ünitesi, farklı nitelikteki ve pil yapısındaki cihazları güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Akıllı şarj özelliği sayesinde ise yüzde 65 daha hızlı şarj yapabilen ürün, şarj süresinden yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

Her bir port üzerinde 2.4A hızında şarj gücü sağlayan cihaz, iOS, Android, Windows işletim sistemi ayırt etmeksizin her cihazı şarj edebiliyor. Öte yandan üniteyle tablet ve telefon dışında akıllı saat, PSP gibi mobil oyun konsolu, taşınabilir batarya (powerbank) veya dijital fotoğraf makinenizi de şarj edebilirsiniz.

Yurt dışına seyahata gittiğimde UP540’i de aldım ve aynı anda iPhone 11, Samsung Note 10 ve 20 binlik powerbank’i aynı anda şarj ettim. Şarj süresinde ise herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Örneğin iPhone 11’i yaklaşık 2 saatte yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj edebilirsiniz.

UP540'ta güvenlik önlemleri de unutulmamış. Çift, büyük hava akımı kanatları sayesinde aşırı ısınmaya karşı korunan üründe aynı zamanda kısa devre, aşırı güç, elektrostatik deşarj, güç dalgalanması ve yüksek gerilim gibi risklere karşı koruma sağlanmış.

Sonuca bağlıyorum

Tüm ailenizin cihazlarını şarj edecek kadar kompakt ve güçlü bir şarj cihazı arıyorsanız, TP-Link’in beş portlu hızlı USB şarj cihazı UP540, sizin için iyi bir çözüm olabilir

Masanızın üzerine, yatağınızın yanına veya oturma odanızın bir köşesine koyup, tüm cihazlarınızı oradan şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda seyahat sırasında cihazlarınızı şarj etmek için de harika.

TP-Link UP540’e ortalama 169 TL fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz.





ARTILARI

Aynı anda beş farklı cihaza kadar şarj

Ultra hızlı şarj teknolojisi

Yuvarlak tasarım

Seyahatler için son derece ideal

EKSİLERİ

Pakete dahil edilen herhangi bir USB kablo yok

Pakete ek olarak farklı tipte adaptör eklenmemiş

LED ışığı yok