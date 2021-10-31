TP-Link Deco X20-DSL, Wi-Fi 6 teknolojisini küçük ve gizlenmesi kolay ağ cihazlara sıkıştırarak çok fazla şey yapıyor. VDSL 2 standardı sahip Deco X20-DSL ise genişletilmiş menzil ve evde güçlü bir Wi-Fi sinyali sunuyor. VDSL 2 standardı 350 MB/s sınırına yaklaşan internet bağlantı hızı sağlayabiliyor. Sistemin kurulumu hem kolay hem de bir ailenin dijital eşyalarını ve kimliklerini korumak için ekstra güvenlik yazılımı katmanları içeriyor. Deco X20-DSL geriye dönük uyumluluğa sahip yani bu standardın en güncel versiyonu olan VDSL2’yi desteklediği gibi bir önceki sürümü VDSL’i ve ADSL’in birçok sürümünü de destekliyor.

Deco X20-DSL, ihtiyacınız olan kapsama düzeyine bağlı olarak bir, iki veya üçlü paket halinde geliyor. Tekli paketin, evinize başka bir erişim noktası eklemeniz gerekiyorsa yararlı olduğunu söylenebilir. Deco X20-DSL küçük olabilir, ancak Wi-Fi 6 ağ ağı için büyük bir değerdir. Cihaz 200 metrekareye kadar kesintisiz kapsama alanı saplayabiliyor. Cihazın arkasında dört adet gigabit ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bağladığınız ilk cihaz, birincil cihaz ve yönlendiriciniz oluyor, bu nedenle internet bağlantısı için Gigabit Ethernet bağlantı noktalarından herhangi biri kullanabilirsiniz.

Diğer TP-Link ağ sistemlerinde olduğu gibi, X20-DSL de TP-Link Deco uygulamasıyla kontrol ediliyor. Deco uygulaması Türkçe dil desteğine sahip ve kolay adımlarla ilerliyor. Servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgileri buraya giriyorsunuz. Varsa diğer Deco ünitelerini de ekliyorsunuz ve Mesh kurulumunu yapıyorsunuz. Bu arada Deco X-20 modelini ikili veya üçlü paketlerde de satın alabilirsiniz. Mesh teknolojisi iki katlı ev veya işyerleri sinyalin ulaşmaması sonucu oluşabilecek kör noktaları engellemek adına oldukça uygun. Menzil genişleticilerden farklı olarak hareket halinde olsanız bile bağlantı kopmaksızın aynı ağda kalabiliyorsunuz. Burada hangi Deco ünitesine yakınsanız otomatik olarak ona bağlanıyorsunuz. Cihazın üzerinde bir de durum LED'i var. Bunu görmek istemezseniz devre dışı bırakabilir veya geceleri ışıkları kapatabilirsiniz. Bu LED cihazın ağa bağlı olup olmadığını size söylüyor. Daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız, uygulamanın bir sinyal gücü göstergesi de var. Uygulamadan kablosuz adını değiştirebilir ve misafir ağını açabilirsiniz. Kullanılan kablosuz kanalları manuel olarak değiştirmenin bir yolu yok, X20-DSL bunu otomatik olarak yönetiyor. Ayrıca burada tam ebeveyn denetimlerine sahip oluyorsunuz, böylece ailenizin her bir üyesi için profiller açabilirsiniz. Buradan, bir kişinin hangi cihazları kullandığından bağımsız olarak web sitelerini yaşa göre filtreleyebilir, kullanım sürelerini ve uyku saatlerini ayarlayabilirsiniz. Deco X20-DSL'yi basit sesli komutlarla kontrol etmek için Alexa ile eşleştirebilirsiniz.

Bu ağ sistemi için TP-Link, çift bantlı Wi-Fi 6 kullandı. Deco X20-DSL, Wi-Fi 6 sayesinde 5Ghz ağlarda 1200Mbps, 2.4Ghz ağlarda 574 Mbit veri transferini mümkün kılıyor. Burada iki adet dahili anten ve 1.5 GHz dört çekirdekli işlemci bulunuyor. Buna ek olarak cihaz ağ iletişimi için 802.11k/v/r teknolojisini kullanıyor ve 1024 QAM, WPA3 şifreleme, OFDMA, MU-MIMO dahil olmak üzere en yeni 802.11ax teknolojilerinin çoğunu destekliyor. Karşılaştırma için, daha fazla Wi-Fi 6 akışına sahip olan çift bantlı TP-Link Deco X60 , genel olarak daha hızlı olduğunu kanıtladı. Veri aktarımı ya da Steam Link gibi uygulamalarda hızlı 5Ghz bağlantıya sahip olmak büyük fark yaratıyor. Deco X20-DSL’in 2.4Ghz ağlardaki menzil performansı da iyi. 150 metrekarelik evin bir ucuna kurulan X20-DSL’e akıllı telefonla bağlanıldığında, evin için hareket halinde olsanız bile hiç kopma olmadı. Deco X20-DSL, bir ağ oluşturmak için diğer tüm Deco modelleriyle de uyumlu. Daha fazla Deco ekleyerek ağ Wi-Fi kapsamını istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

TP-Link Deco X20-DSL, sahip olduğunuz evin büyüklüğüne göre satın alınması kolay, uygun fiyatlı bir Wi-Fi 6 ağ sistemi. Çift bantlı Wi-Fi, performansın en iyi ağ sistemlerinden biraz uzakta olduğu anlamına gelse de Deco X20-DSL kesinlikle kararlı ve her yerde güvenilir Wi-Fi sağlıyor.