TP-Link’ten yüksek hızlı USB adaptör: UC400

TP-Link oldukça işlevsel ve kaliteli bir ürünü UC400’ü satışa sundu. Bir ucu USB-C, diğer ucu USB-A girişe sahip olan UC400 adaptör, farklı girişe sahip USB destekli cihazları birbirine bağlamayı sağlıyor.

Dijital kamera, akıllı telefon, USB kart okuyucu gibi ince USB girişe sahip (USB-C) cihazları hızlı ve güvenli olarak USB-A girişli, örneğin bir taşınabilir bilgisayara bağlayıp verileri aktarmak için bir adaptör gerekiyor. TP-Link UC400, bu işlevi gören bir adaptör. USB 3.0 destekli olan ürün, yüksek hızda veri alışverişi sağlıyor.

USB OTG (On-The-Go) uyumlu tüm cihazlarla uyumlu olan UC400, TP-Link’in kaliteli ürün felsefesiyle üretiliyor. Farklı işletim sistemleri desteği bulunan ürün Windows, MacOS, Chrome OS, Linux OS ve Android işletim sistemli cihazlarla evrensel uyumluluğa sahip.

Kısa kablosu sayesinde her yere kolayca taşınan UC400’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 8 USD olarak açıklanıyor.