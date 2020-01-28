Hafter okul bahçesine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Libya'da Hafter'e bağlı milis güçler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi. Ölü ve yaralılar var.

28 Ocak 2020, Salı 15:24 Son Güncelleme:
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Hafter okul bahçesine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

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