Mineral ve vitamin zengini olan Trabzon hurmasının faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolden yüksek tansiyona, sindirim sisteminden zayıflamaya kadar insanın bir çok alanda fayda sağlayan Trabzon hurması oldukça şifalı bir meyvedir. Trabzon hurmasının faydalarıyla ilgili merak edilenler haberimizin detaylarında.

Trabzon hurması nedir?

Ana vatanı Japonya ve Çin olan Trabzon hurması A vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bunun yanı sıra C vitamini, tiamin, B vitamini, ribollavin ve protein kaynağıdır. Alternatif tıpta doğal ilaç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. İçerisinde bol miktarda fruktoz ve sakkaroz bulunur. Ülkemize 1920 yıllarında gelen Trabzon hurması ilk olarak Hatay'da yetiştirilmeye başlandı.

Trabzon hurmasının faydaları nelerdir?

Tam bir kış meyvesi olan Trabzon hurması, vücut ısısını koruyarak soğuk algınlıklarından bizi uzak tutuyor.

İçindeki fenolik bileşikler ve askorbik asit sayesinde güçlü bir antioksidan özelliği gösteren meyve, vücudu hastalıklara karşı korumada etkili oluyor.

Lifli yapısı sayesinde mide başta olmak üzere sindirim sisteminin sağlıkla işlemesine destek oluyor.

Bu güçlü antioksidan özelliği sadece grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı korumuyor aynı zamanda kanser gibi çok ciddi hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor.

Cilt sağlığına olumlu etkilerde bulunarak daha ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı sağlıyor.

Cilt üzerinde gösterdiği etkiyi saç üzerinde de gösteren Trabzon hurması, daha sağlam saç kökleri sağlıyor, dökülmeleri engellemede yardımcı oluyor.

Bağırsaklar üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen cennet hurması, özellikle bağırsakta oluşan iltihapların iyileşme sürecine katkı sağlıyor.