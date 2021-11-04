Türkiye Trabzon- Düsseldorf seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı

Trabzon- Düsseldorf seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı

Türkiye

Trabzon- Düsseldorf seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı

Trabzon’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere kalkan uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yolculardan Ziya Özer'in rahatsızlanması nedeniyle uçak İstanbul'a indi. Özer'e ilk müdahaleyi uçakta seyahat eden hemşire Şükran Bostan yaptı.

04 Kasım 2021, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Trabzon-Düsseldorf seferini yapan uçak, yolculardan Ziya Özer'in (79) rahatsızlanması üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçakta seyahat eden hemşire Şükran Bostan’ın ilk müdahalesini yaptığı Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KALBİ SIKIŞTI, NEFES DARLIĞI YAŞADI

Trabzon’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere, saat 10.45’te kalkan SunExpress Hava Yolları'na ait XQ0730 sefer sayılı uçakta seyahat eden Ziya Özer, rahatsızlandı. Kalbi sıkışan, nefes darlığı şikayeti olan yolcuya ilk müdahaleyi uçaktaki hemşire Şükran Bostan yaptı.

Tansiyon ve şekerini ölçtüğü yolcuyu oksijen cihazı ünitesine bağlayan Şükran, yanından ayrılmadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki Özer, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Uçak, 1 saatlik rötarın ardından Düsseldorf'a hareket etti.

Belçika’da hemşire olan Şükran Bostan, “Bir amcamız rahatsızlandı, kalbi sıkıştı. Ben de sağlık görevlisi olarak ilk müdahaleyi yaptım. Uçakta başka sağlıkçı yoktu. İlk müdahaleden sonra kendine geldi. Uçak acil iniş yaptı, ambulansa aldılar” dedi.


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