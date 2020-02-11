Türkiye Trabzon-Gümüşhane yoluna çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane yoluna çığ düştü

Türkiye

Trabzon-Gümüşhane yoluna çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü. Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.

11 Şubat 2020, Salı 21:44 Son Güncelleme:
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Karakaş, yaptığı açıklamada, yolun tek şeritten çığ sonrası ulaşıma açıldığını belirterek “Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada” diye konuştu.

İHA

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