Trabzon Havalimanı'nda dehşet anları! Taksi alev alev yandı
Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksi alev aldı. Taksinin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Dehşet anları kameraya yansıdı.
29 Kasım 2021, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Trabzon Havalimanı’nda yolcu bekleyen taksi, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kameralara yansıdı.
Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksi motor kısmından alev aldı.
Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Yangın, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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