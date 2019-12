Trabzon hurmasının faydaları

Trabzon hurmasının faydalarını bilmek oldukça önemlidir. Kanserden sindirim hastalıklarına kadar vücudumuza birçok faydası bulunmaktadır. Trabzon hurması genellikle sert şekilde değil tamamen olgunlaşmış halde tüketilmelidir. Aksi takdirde Trabzon hurması ağzınızda buruk ve tuhaf bir tat bırakacaktır. Trabzon hurması Hurma taze, kurutulmuş veya pişmiş olarak yenebilir ve dünyada reçel, içecek, turta, köri ve pudinglerde kullanılır.

Hurma lezzetinin yanında sağlığınız içinde oldukça faydalı bir meyvedir. Trabzon hurmasının faydalarını Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım açıkladı.

1. Kanseri önler:

İçeriğindeki çeşitli antioksidanlar ile kanser karşıtıdır, vücudun birçok hastalığa karşı koruma yeteneğini arttırır, serbest radikallerle savaşır ve genel sağlığı iyileştirir. Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli olanlara dönüştüren ve çeşitli organ sistemlerine zarar verebilen hücresel metabolizmanın yan ürünleridir.Cennet hurması yüksek miktarda A, C vitamini ve beraberinde kateşin ve gallokateşin gibi doğrudan çeşitli kanser türlerini önlemeye yarayan fenolik bileşikler içerir. Beslenmenize cennet hurması eklemek çeşitli kanser türlerinden korunmanıza yardımcı olabilir.

2. Bağışıklığı artırır:

C vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığı artırmaya yardımcıdır. Diğer meyveler arasında en yüksek askorbik asit (C vitamini) içeriğine sahiptir ve tek bir cennet hurması, bu yararlı besin öğesinin günlük ihtiyacımızın yaklaşık %80'ine sahiptir. C vitamini bağışıklık sistemini uyarır ve vücudun mikrobik, viral ve mantar enfeksiyonlarına, ayrıca yabancı cisimlere veya toksinlere karşı birincil savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.

3. Sindirime yardımcıdır:

İyi bir lif kaynağıdır. Çoğu meyve gibi, cennet hurması da günlük lif ihtiyacımızın yaklaşık %20'sini tek bir porsiyonda içerir. Cennet hurması gibi yüksek lifli bir meyve, gastrointestinal sisteminize büyük bir destek olabilir ve sizi kolorektal kanser ve diğer benzer hastalıklardan koruyabilir.

Aynı zamanda bireyleri, obeziteye neden olabilecek lipit alımına karşı koruyarak da kilo vermelerine yardımcı olabilir. 1 orta boy cennet hurması 118 kaloridir. 31 gram karbonhidrat ve 1 gramdan az protein ve yağ içerir.

4. Tümör gelişimini önler:

Kanser riskini azaltan antioksidan özellikleriyle birlikte, gelişmekte olan tümörlerdeki risklerinizi de azaltabilirsiniz. Cennet hurması, kanıtlanmış bir anti-tümör bileşiği olan betulinik asit içerir. Bu durum, programlanmış hücre ölümü olarak da bilinen apoptozisi uyararak tümörlerin küçülme olasılığını azaltabilir ve eğer zaten bir tümörünüz varsa, boyutunu azaltabilir ve kanserin başka bölgelere sıçramasını (metastaz) durdurabilir.

5. Erken yaşlanmayı önler:

Özellikle A vitamini, beta-karoten, lutein, likopen ve kriptoksin olmak üzere çeşitli vitaminler açısından zengindir. Bu vitaminler, oksidatif stresi azaltmak ve kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri, Alzheimer hastalığı, yorgunluk, görme kaybı, kas güçsüzlüğü gibi erken yaşlanma belirtilerini önlemek için vücutta antioksidanlar olarak işlev görürler.

6. Görme yetisini geliştirir:

Cennet hurmasında bulunan B kompleks vitaminlerinin bir üyesi olan Zeaksantin, antioksidan bir madde olarak doğrudan iyileştirilmiş göz sağlığı ile ilişkilidir. Çalışmalar bu bileşiğin maküler dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), katarakt ve gece körlüğünü azalttığını göstermektedir. Kan basıncını düzenler:Potasyum cennet hurmasında önemli miktarlarda bulunan bir mineraldir.

Potasyum vazodilatördür (damar genişletici) ve kan basıncını düşürür, vücudun çeşitli bölgelerine kan akışını arttırır. Düşük tansiyon aynı zamanda kardiyovasküler sistemdeki gerilimi azaltır ve çeşitli kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını önler. Cennet hurmasında kan basıncını daha da düşüren ve kalp sağlığı için iyi olan çeşitli damar genişletici organik bileşiklerde vardır. Bu nedenle;

Hipotansiyonunuz (tansiyon düşüklüğü) var ise cennet hurması yemeyin.

7. Kan dolaşımını düzenler:

Kan basıncını düşürmekle birlikte, cennet hurması yeni kırmızı kan hücreleri oluşturulmasında temel bir element olan bakır mineralini içerir. Bakır sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin dolaşımını, bilişsel fonksiyonları, kas tonusunu, metabolizmayı ve enerji seviyelerini, yara onarımını ve hücresel büyümeyi arttırır.

8.Metabolik Aktiviteyi Geliştirir:

Çeşitli enzimatik süreçlerin ve vücuttaki metabolik fonksiyonların tüm önemli parçaları olan piridoksin, folik asit ve tiamin gibi B kompleks vitaminleri içerir, vücut sistemlerinin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar, bu sayede genel metabolizmanızı artırır. Ayrıca, cennet hurması enerji seviyelerini, kas tonusunu ve sindirimi artırabilir.