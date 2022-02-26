Türkiye Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

Türkiye

Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 27´nci haftasında Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup eden Trabzonspor’un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 01:26 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu taraftarlar, 3-2’lik skorla sona eren Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından stadyumdan ayrılarak meydan ve sokakları doldurdu. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda yağmura rağmen toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Belediye tarafından alanda kurulan sistemle müzik yayını yapıldı. Bordo-mavili taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı.


Taraftarlar yaktıkları meşaleler eşliğinde hep bir ağızdan "Şampiyon Trabzon" sloganları attı. Bazı taraftarlar ise araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı.

DHA

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