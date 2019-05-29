Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Trabzon’un Yomra ve Maçka ilçelerinde TOKİ tarafından 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak toplam 513 konut için kura çekilişi yapıldı. Peki, Trabzon Toki kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Trabzon’un Yomra ve Maçka ilçelerinde inşa edilecek 513 konutun hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkanlar, büyük mutluluk yaşadı.

Trabzon’un Yomra ve Maçka ilçelerinde TOKİ tarafından 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak toplam 513 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için tören düzenlendi.

YOMRA’DA 363 KONUT

İlk olarak Yomra’da inşa edilecek 363 konut için Yomra Gençlik Merkezi Jimnastik Salonu’nda saat 10.00’da düzenlenen ve 2 bin 490 başvurunun yapıldığı konutlar için kuralar çekildi. Noter huzurunda çekilen kurayla belirlenen hak sahiplerinden çoğu ilk kez ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Talep toplanan 363 konutun 212’si 2+1, 151’i ise 3+1 planında inşa edilecek. Yomra projesinde alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 495 TL’den başlayan taksitlerle %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 1383 TL’den başlayan taksitlerle %10, %20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

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MAÇKA’DA 150 KONUT YAPILACAK

50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Trabzon’un Maçka ilçesinde ise 2+1 planda 150 konut inşa edilecek.

Toplam 292 başvurunun yapıldığı proje için kura töreni Maçka’da özel bir otelin salonunda Noter huzurunda gerçekleştirildi. Konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan konutlar 613 TL’den başlayan taksitlerle %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.



