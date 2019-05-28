Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Mart ayında başlayan 50 bin konut projesi için kura çekilişleri mayıs ayında başladı. Projelerin çekiliş zamanı illere göre değişkenlik gösteriyor. Bugün Trabzon Yomra TOKİ projesi için çekiliş söz konusu... Trabzon halkı sonuçları sabırsızlıkla beklerken liste için herhangi bir açıklama var mı, diye sorguluyor.

TRABZON TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Trabzon Yomra projesi TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da gerçekleşti. Sonuçları hakkında ise yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bugün Yomra Jimnastik Salonu’nda gerçekleş kura çekilişinin sonuçlarının, TOKİ'nin resmi sitesinde birkaç gün içerisinde yer alması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adiyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.