Türkiye Trabzon Üniversitesi Araştırma ve öğretim Görevlisi alacak

Trabzon Üniversitesi Araştırma ve öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Trabzon Üniversitesi Araştırma ve öğretim Görevlisi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

31 Aralık 2021, Cuma 19:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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