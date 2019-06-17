Trabzon Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçilen ilanda "Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır." denildi.

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