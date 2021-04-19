Türkiye Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

19 Nisan 2021, Pazartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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