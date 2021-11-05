Türkiye Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.

05 Kasım 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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