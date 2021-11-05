Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.
05 Kasım 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.