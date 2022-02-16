Türkiye Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Türkiye

Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

16 Şubat 2022, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek: 8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır.

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