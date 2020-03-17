Türkiye Trabzon Valiliğinden koronavirüs vakasının pozitif çıktığı iddiasına ilişkin açıklama

Trabzon Valiliğinden koronavirüs vakasının pozitif çıktığı iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye

Trabzon Valiliğinden koronavirüs vakasının pozitif çıktığı iddiasına ilişkin açıklama

Trabzon Valiliği, "Trabzon’un ilk koronavirüs vakasının pozitif çıktığı" şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

17 Mart 2020, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon’a yönelik yerel haberler yapan bir internet sitesinin bugün yayınında yer alan "Trabzon’un ilk koronavirüs vakasının pozitif çıktığı" şeklindeki gerçek dışı haberle ilgili, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmaktan gerekli incelemeler yapılarak adli ve idari işlemlere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca benzer içerikleri asılsız şekilde sosyal medyadan paylaşarak halk arasında panik ve korku oluşturmaya yönelik paylaşım yapanlar hakkında da işlem yapılacağı vurgulanarak, "Vatandaşlarımız tarafından resmi merciler haricindeki asılsız ve gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur." değerlendirmesine yer verildi.

AA

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