Trabzonspor’un, 2021 yılındaki son kurbanı Medipol Başakşehir oldu. Bordo-Mavililer yeni yılda oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık’ta Galatasaray’a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibinin, sonraki 56 günlük sürede bileği bükülmedi. Fırtına bu periyotta bir de Başakşehir’i devirip Süper Kupa’yı kazandı.