Trabzonspor’un, 2021 yılındaki son kurbanı Medipol Başakşehir oldu. Bordo-Mavililer yeni yılda oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık’ta Galatasaray’a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibinin, sonraki 56 günlük sürede bileği bükülmedi. Fırtına bu periyotta bir de Başakşehir’i devirip Süper Kupa’yı kazandı.
Yakalanan bu başarıda teknik direktör Abdullah Avcı’nın payı büyük. Newton yönetimindeki ilk 8 haftada 17. sırada bulunan Karadeniz ekibi, ligin 26. haftasında 48 puanla zirve yarışı içerisinde yer aldı.
Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken, Avcı ile 17 maçta topladığı 42 puanla maç başına 2.47 ortalaması yakalamayı başardı.
Trabzonspor, son 7 haftada kazanarak şampiyonluk yarışı yaptığı geçen sezonki galibiyet serisini geride bıraktı. Bordo- Mavililer, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, 17 sezonun en iyi serisini yakalarken gözünü 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye dikti.
Trabzonspor’un aldığı başarılı sonuçlar; futbolla yatıp, futbolla kalkan şehir halkının da yüzünün gülmesini sağladı. Bu da yerel basının manşetlerine yansıdı. Başakşehir galibiyetinin ardından şu ifadeler kullanıldı:
- Karadeniz gazetesi: “Başakşehir’i İstanbul’da devirdik. Sıra sende Fener, İstanbul Yusuf Yusuf”,
- Günebakış gazetesi: “Kim tutar seni Trabzonum”,
- Kuzey Ekspres gazetesi: “Siz gidin ağabeyiniz gelsin”,
- Taka gazetesi: “Başakşehir’i deviren Fırtına, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor; Baykuş da Avcı’dan kaçamadı.”