Türkiye Trabzon'a da sıçrayan mutant virüsle ilgili profesörden uyarı

Trabzon'a da sıçrayan mutant virüsle ilgili profesörden uyarı

Türkiye

Trabzon'a da sıçrayan mutant virüsle ilgili profesörden uyarı

Mutasyon virüsün Trabzon'da da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Faruk Aydın, bu virüsün koronadan 1,5 kat daha hızlı bulaştığını ifade etti. Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerektiğini söyleyen Aydın, tek maske yerine çift maske kullanma uyarısında bulundu.

09 Şubat 2021, Salı 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Aydın, "Mutant varyantlar, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizde takip ediliyor. Sonuçlar Bakanlığımıza bildirilmekte ve Bakanlığımız her akşam sonuçları duyurmaktadır. Bu iller içerisinde artık Trabzon da vardır. Trabzon'da son günlerde tedbirlere uyumun iyi olduğu konuşuluyor ama bugünden sonra daha da fazla önem vermemiz gerektiğini söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. Rakamlar güncel değişiyor. Henüz 10'un altında bir sayıda var. Sağlık Bakanlığı bunları eş zamanlı olarak bütün illere gönderdi ve eş zamanlı olarak çalıştık. Yaklaşık 1 haftalık bir dönemin içinde bir süredir çalışıyoruz" diye konuştu.



İnsanların bir araya gelmesi önlenmeli 

Mutant virüsün daha hızlı bulaşarak daha az miktarda virüsle bile hastalık bulaştırabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Aydın, "Mümkünse varyantların arttığı bu koşullarda toplantıların, insanların, toplulukların bir araya gelmesinin önlenmesi gerekiyor. Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerekiyor. Aynı ortamda bulunma süresini önceden 15 dakika diyorduk, mutant virüsler nedeniyle artık 10 dakikaya düşürmek gerekiyor. Tek maske kullanımını çift maskeye çıkarmak gerek. Ortalama 1,5 kat bulaşma hızını artırdığını söyleyebiliriz. Bulaşma hızı 1,5 kat arttı diye mesafeyi de 1,5 kat açma kriterine ihtiyaç yok. Sadece süreyi azaltın ve daha uzak durun. Havaya çıkan partiküllerin size ulaşması daha kolay, az miktarda bulaşmasıyla hastalık oluşturması için yeterli oluyor" dedi.

İlgili Haberler
Mutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muharrem İnce kime karşı? İktidara mı muhalefete mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fark burada
Rauf Tamer
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jigolo çetesi işsiz vatandaşı bile 'Sabaha kadar birlikte olacağız' diyerek kandırmış